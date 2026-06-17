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Bilendi : Le tournant de l’IA
information fournie par EuroLand Corporate 17/06/2026 à 09:07

Bilendi est un acteur de référence dans la collecte de données pour les professionnels des études de marché. Fondé en 1999 et coté sur Euronext Growth Paris depuis 2005, le groupe gère plus de quatre millions de panélistes propriétaires dans 44 pays. Renforcé en 2025 par l’acquisition de Netquest, Bilendi a changé d’échelle avec un chiffre d’affaires de 91,5 M€ et une marge EBITDA de 21,9%. Le groupe engage désormais une transformation stratégique autour de l’intelligence artificielle : passer d’un modèle centré sur la fourniture d’échantillons à une offre plus complète, permettant aux clients de lancer, piloter et analyser leurs études plus directement. Le plan 2026-2030 vise 175 à 200 M€ de chiffre d’affaires et une marge EBITDA supérieure à 25%.


Nous initions la valeur à 26,4€, traduisant un upside de +59,9% par rapport au cours du 16/06/2026.

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BILENDI
16,7000 EUR Euronext Paris +1,21%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 17/06/2026 à 09:07:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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