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Bilendi : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2026 quasi stable à 43,2 M€. Activité internationale en croissance et poursuite de la transformation stratégique vers une plateforme globale d'insights AI-native.
information fournie par Boursorama CP 23/07/2026 à 17:45
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Communiqué de presse BILENDI

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2026 quasi stable à 43,2 M€.
Activité internationale en croissance et poursuite de la transformation stratégique vers une plateforme globale d'insights AI-native.

L’activité internationale (85% du total) progresse de +1,2 % sur le semestre

Au premier semestre 2026, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 43,2 M€, en léger recul de -0,7% (-0,5% à taux de change constant – tcc). Pour rappel, le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 intégrait la contribution de Netquest à compter du 1er février 2025.

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