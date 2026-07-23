Communiqué de presse BILENDI
Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2026 quasi stable à 43,2 M€.
Activité internationale en croissance et poursuite de la transformation stratégique vers une plateforme globale d'insights AI-native.
L’activité internationale (85% du total) progresse de +1,2 % sur le semestre
Au premier semestre 2026, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 43,2 M€, en léger recul de -0,7% (-0,5% à taux de change constant – tcc). Pour rappel, le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 intégrait la contribution de Netquest à compter du 1er février 2025.
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