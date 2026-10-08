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Bigben finalise une cession et prolonge sa sauvegarde accélérée
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 18:14

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Le groupe a franchi une étape clé dans sa restructuration financière avec la réalisation définitive de la cession de sa filiale Bigben Connected au profit de la société Modelabs, ainsi que la prorogation de deux mois de sa procédure de sauvegarde accélérée.

L'accord de cession avait été signé sous conditions suspensives le 21 juillet 2026. L'ensemble des conditions ayant été levées, Modelabs a versé un premier montant de 35 millions d'euros à la date de réalisation. Ce montant sera affecté aux opérations de restructuration conformément aux principes clés présentés au marché le 22 septembre dernier. Le solde du prix prend la forme d'un crédit vendeur évalué à environ 13 millions d'euros, remboursable sur cinq ans par échéances semestrielles et sujet à ajustement définitif après examen des comptes de clôture.

Par ailleurs, le Tribunal de commerce de Lille Métropole, qui avait ouvert la sauvegarde accélérée le 17 août 2026, a décidé, le 7 octobre 2026, de proroger la procédure de deux mois supplémentaires, soit du 17 octobre au 17 décembre 2026. L'audience d'examen du plan a été fixée au 9 décembre 2026.

Dans les prochaines semaines, les créanciers et actionnaires seront appelés à voter sur le projet de plan de sauvegarde accélérée au sein de classes de parties affectées. La mise en oeuvre des opérations de restructuration financière, incluant des opérations sur le capital, devrait s'achever d'ici la fin du premier trimestre 2027.

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