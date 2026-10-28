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BigBear.ai enregistre une perte plus importante au troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 17:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la société de logiciels d'IA BigBear.ai BBAI.N recule de 1,91% à 2,31 dollars après l'annonce par la société d'une perte plus importante au troisième trimestre

** La perte de BBAI au troisième trimestre s'est creusée, passant de 3 cents par action l'année précédente à 19 cents par action

** La société a enregistré une charge de dépréciation hors trésorerie de 76,7 millions de dollars sur son fonds commercial, ainsi qu'une perte de 21,9 millions de dollars liée à certains contrats dérivés

** BBAI affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 43,6 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 39 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires à 150-165 millions de dollars, soit une hausse de 5% par rapport au point médian de sa fourchette de prévisions précédente

** “L’adoption de l’IA sur nos marchés n’en est encore qu’à ses débuts, et nos récents succès témoignent d’une demande forte et croissante”, déclare Sean Ricker, directeur financier

** Compte tenu des fluctuations de la séance, BBAI affiche une baisse de plus de 57% depuis le début de l'année

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