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Bic pénalisé par les taux de change au premier trimestre, maintient ses prévisions pour 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 28/04/2026 à 19:08

Bic, le fabricant français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables, a vu son chiffre d'affaires baisser de 5,3% au premier trimestre, un repli largement imputable à des effets de change défavorables, a indiqué l'entreprise mardi.

( AFP / PATRICK KOVARIK )

( AFP / PATRICK KOVARIK )

Hors effets de change et à périmètre constant, l'activité du groupe a légèrement augmenté (+1,6%), "soutenue par toutes les catégories et les régions clés, à l'exception du Moyen-Orient et de l'Afrique", souligne Bic dans son communiqué.

Le groupe, en difficulté depuis plusieurs mois, confirme ses objectifs pour 2026.

Le directeur général Rob Versloot, cité dans le communiqué, met en avant la "forte contribution" de Tangle Teezer, fabricant de brosses à cheveux acquis par Bic en 2024.

"Tangle Teezer a enregistré une croissance organique à deux chiffres de +13%, portée par l’ensemble des marchés clés, dont les États-Unis et l’Europe, avec une performance particulièrement solide en e-commerce", note le communiqué.

En croissance organique, les trois divisions du groupe sont dans le vert, en particulier la division Human Expression (stylos...), en hausse de 3%, portée par "une performance solide en Amérique du Nord". Les briquets (+1,7% en organique) et les rasoirs (+0,6%) connaissent des hausses plus modestes.

Une fois appliqués les effets de change et les changements de périmètres, ces trois divisions ressortent dans le rouge, respectivement en baisse de 7,7%, 3,9% et 4,3%.

Par zone géographique, l'activité s'est montrée stable en Europe, en hausse en Amérique latine, mais en forte baisse en Amérique du Nord (-9,2%), largement pénalisés par les effets de change.

Côté perspectives, Bic, qui vient de changer d'équipe de direction, présentera un nouveau plan stratégique en septembre.

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