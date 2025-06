Bic, Clariane, Forvia, VusionGroup... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bic

Le conseil d'administration de la société Bic, présidé par Edouard Bich, a décidé de nommer Rob Versloot au poste de directeur général, à compter du 15 septembre 2025. Il a débuté sa carrière chez Nutricia & Danone, où il a occupé des postes à responsabilités dans les domaines du marketing, du commerce et de la direction, à travers l'Europe, le Brésil, l'Asie du Sud-Est et l'Asie Centrale. En 2008, il rejoint le groupe Hero, supervisant dans un premier temps les opérations en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, avant d'être nommé directeur général en 2012.

Clariane / Crédit Agricole

Clariane a signé un accord portant sur la cession de son réseau Petits-fils à Crédit Agricole Santé & Territoires, pour 345 millions d'euros de valeur d'entreprise, soit une valeur estimée des titres au closing d'environ 255 millions d'euros. Cette opération " vient parachever, six mois avant le terme fixé, la réalisation du plan de renforcement de sa structure financière annoncé le 14 novembre 2023, plan qui comportait notamment un programme de cession d'actifs pour un montant brut de 1 milliard d'euros ", souligne la société.

Forvia

Forvia a clôturé avec succès son offre de 250 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030 supplémentaires. Le produit de l'émission et les liquidités disponibles ont été utilisés pour financer le rachat de 300 millions d'euros d'obligations à 2,750 % liées au développement durable à échéance en février 2027, dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire. L'équipementier automobile souligne qu'il a ainsi amélioré son profil de dette.

Getlink

Europorte, filiale du groupe Getlink et acteur important du fret ferroviaire et de la gestion d'infrastructures ferroviaires en France, a signé un accord portant sur l'acquisition, via sa filiale Socorail, de 67 % des titres de la société Electrofer. Cette dernière est spécialisée dans le traitement des rails pour garantir une bonne courbure nécessaire à leur futur assemblage mais aussi dans le rechargement des rails usés sur les chantiers de voies ferrées dans l'Hexagone.

Innelec Multimedia

Le spécialiste de l'entertainment et de la pop culture dévoilera ses résultats annuels.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech diffusera ses résultats annuels.

Oeneo

Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin présentera ses résultats annuels.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo communiquera ses résultats annuels.

Sodexo

Sodexo annonce la nomination de Sophie Néron-Berger en tant que directrice générale de Sodexo France, à compter du 1er juillet 2025. Elle a rejoint le groupe en 2016 au poste de directrice de l'audit interne. Elle a débuté sa carrière chez Yoplait en tant que contrôleur de gestion à Paris, puis à Londres. En 1999, elle intègre Alcatel-Lucent où elle a occupé différents postes dans la fonction Audit, avec des responsabilités nationales et internationale.

Tronics/ Thales

Tronics a trouvé un accord avec Thales, un de ses actionnaires minoritaires, pour transférer la fabrication des capteurs personnalisés de Thales actuellement fabriqué chez Tronics. Dans le cadre de ce contrat, la société du groupe TDK qui fabrique des produits MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) personnalisés et des capteurs inertiels standards pour les applications industrielles va transférer un process de fabrication spécifique développé avec Thales sur un site de fabrication appartenant à Thales.

VusionGroup / Carrefour

À l'occasion du salon VivaTech, Carrefour a annoncé un partenariat avec VusionGroup et le lancement d'une nouvelle génération de magasins connectés basés sur la technologie EdgeSense et Captana pour digitaliser les rayons.Les deux partenaires précisent que cette plateforme technologique " combine système de rails connectés pour les rayons, vision par ordinateur (Captana), intelligence artificielle, étiquettes électroniques et données ultra précises ".