Assystem: désigné conseiller pour le nucléaire au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Assystem indique avoir été désigné en tant que 'Technical Advisor' par Kazakhstan Nuclear Power Plants (KNPP) pour accompagner la République du Kazakhstan dans la mise en oeuvre de son programme nucléaire.



Dans ce cadre, la société assurera un accompagnement global couvrant l'ensemble des volets d'ingénierie, de management de projet et de supervision des travaux de construction des futures centrales nucléaires du pays.



Depuis le début de l'année 2025, Assystem a apporté son expertise et a contribué à l'amélioration de la méthodologie de KNPP pour la sélection technologique, en conformité avec les recommandations de l'AIEA (NP-T-1.10).



Elle rappelle avoir accompagné de nombreux pays 'primo-accédants' au nucléaire civil, comme récemment l'Arabie saoudite. En s'appuyant sur le nucléaire, le Kazakhstan vise à réduire la part de son électricité produite à partir de charbon et de pétrole.





