BIC attend une croissance du CA basse à un chiffre en 2024

Societe BIC SA BICP.PA :
* AJUSTEMENT DES PERSPECTIVES DE CHIFFRE D'AFFAIRESPOUR L'ANNÉE 2024
* L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE DIFFICILE CONDUIT LE GROUPE À ACTUALISER SES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ANNÉE 2024
* EN 2024, ATTEND DÉSORMAIS UNE CROISSANCE DU CA BASSE À UN CHIFFRE, À TAUX DE CHANGE CONSTANTS HORS ARGENTINE (CONTRE +5% - +7 % INITIALEMENT)
* LES PERSPECTIVES CONCERNANT LA MARGE ET LES FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLE RESTENT INCHANGÉES
* NOUS ATTENDONS UNE LÉGÈRE AMÉLIORATION DE LA MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE EN 2024
* NOUS ATTENDONS UNE GÉNÉRATION DE FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLE SUPÉRIEURE À EUR 220 MLNS EN 2024
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(Rédaction de Gdansk)
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