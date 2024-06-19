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BIC attend une croissance du CA basse à un chiffre en 2024
information fournie par Reuters 19/06/2024 à 19:06

Societe BIC SA BICP.PA :

* AJUSTEMENT DES PERSPECTIVES DE CHIFFRE D'AFFAIRESPOUR L'ANNÉE 2024

* L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE DIFFICILE CONDUIT LE GROUPE À ACTUALISER SES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ANNÉE 2024

* EN 2024, ATTEND DÉSORMAIS UNE CROISSANCE DU CA BASSE À UN CHIFFRE, À TAUX DE CHANGE CONSTANTS HORS ARGENTINE (CONTRE +5% - +7 % INITIALEMENT)

* LES PERSPECTIVES CONCERNANT LA MARGE ET LES FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLE RESTENT INCHANGÉES

* NOUS ATTENDONS UNE LÉGÈRE AMÉLIORATION DE LA MARGE D'EXPLOITATION AJUSTÉE EN 2024

* NOUS ATTENDONS UNE GÉNÉRATION DE FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLE SUPÉRIEURE À EUR 220 MLNS EN 2024

Pour plus de détails, cliquez sur BICP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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