Bessent propose la mise en place de notifications américano-chinoises en matière de sécurité de l'IA lors de ses entretiens avec le vice-Premier ministre chinois

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(Ajout d'un commentaire d'analyste sur les discussions relatives à l'IA aux paragraphes 7 à 9)

* Bessent propose un mécanisme de notification entre les États-Unis et la Chine en matière de sécurité de l’IA et de sécurité nationale

* Ces discussions visent à préparer d'éventuels accords en amont du sommet Trump-Xi

* La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine doit prendre fin le 10 novembre

* Greer, représentant américain au commerce, déclare que les États-Unis et la Chine vont « mettre en œuvre » les travaux sur les réductions tarifaires pour les biens non stratégiques

par David Lawder et Antoni Slodkowski

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, ont conclu dimanche à New York des discussions au cours desquelles la partie américaine a proposé un nouveau mécanisme de notification en matière de sécurité de l’IA, que le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping examineront lors de leur sommet cette semaine.

Bessent a déclaré aux journalistes que les deux parties avaient discuté de la mise en place d’un nouveau dialogue américano-chinois sur l’IA, mettant particulièrement l’accent sur les préoccupations en matière de sécurité nationale, avec un système de notification portant sur les objectifs communs et les menaces communes qui couvrirait les incidents liés à l’IA atteignant un niveau de sécurité nationale.

“Nous pensons que, comme pour toute activité transfrontalière, il est très important de passer d’une situation d’opacité à davantage de transparence entre les première et deuxième puissances mondiales en matière d’IA”, a déclaré Bessent à l’issue des discussions.

Trump et Xi avaient abordé pour la première fois en mai à Pékin la possibilité de consultations sur le développement de l’IA, mais ce forum n’a jamais été officialisé.

La réponse chinoise à la proposition américaine est restée floue , le communiqué de l’agence de presse officielle Xinhua se contentant de mentionner brièvement que les deux parties avaient évoqué l’IA.

Xinhua a indiqué que les responsables avaient eu “des échanges francs, approfondis et constructifs sur des questions économiques et commerciales clés”, notamment la mise en œuvre des accords conclus lors des précédents cycles de consultations sur le commerce et l'investissement.

“Il est évident qu’une ou deux réunions ne suffisent pas à résoudre tous les problèmes, mais le fait que les deux parties aient convenu de poursuivre le dialogue est significatif”, a déclaré George Chen, associé et président du pôle Digital Practice au sein du cabinet de conseil The Asia Group à Hong Kong.

“Les discussions américano-chinoises sur l’IA vont se poursuivre, et les prochaines sessions devraient aborder des sujets plus sensibles tels que l’utilisation de l’IA à des fins militaires, les principes de sécurité de l’IA, la protection des infrastructures critiques et la prévention des cyberattaques.”

Chen a ajouté que les perspectives de coopération en matière d’IA restaient limitées en raison du faible niveau de confiance entre les deux pays et de la perception de Pékin selon laquelle Washington cherche à freiner le développement de l’IA en Chine.

Le vice-Premier ministre He et le négociateur en chef de la Chine pour le commerce, Li Chenggang, ont quitté les pourparlers au siège de JPMorgan Chase JPM.N à New York sans s’adresser aux médias.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que les contrôles à l'exportation américains sur les puces d'IA sophistiquées et les équipements de fabrication de semi-conducteurs ne figuraient pas à l'ordre du jour des discussions sur le mécanisme dédié à l'IA.

Greer a ajouté que les discussions de dimanche prépareraient le terrain pour un “sommet fructueux” entre Donald Trump et Xi Jinping jeudi et vendredi prochains à Washington.

“Ce sont les deux pays les plus puissants de la planète, que ce soit en matière de commerce ou d’IA, et il est impératif qu’ils soient capables de travailler ensemble. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de défis dans cette relation. Bon nombre d’entre eux sont évidents”, a déclaré Greer.

La réunion a abordé d’autres sujets clés, notamment les projets visant à “mettre en œuvre” un processus convenu en mai, permettant à chaque partie d’identifier des réductions tarifaires potentielles sur les biens non stratégiques, appelé “Board of Trade”.

Greer n’a pas précisé la liste des produits susceptibles de bénéficier de ces réductions, mais il a réitéré son souhait de voir “un sous-ensemble relativement restreint de produits américains et chinois, non sensibles, pouvant faire l’objet d’échanges commerciaux équilibrés”.

Ceux-ci seraient considérés comme “une catégorie à part”.

Parmi les exportations chinoises susceptibles d’être concernées figurent “les biens de consommation et les produits à faible technicité”, a-t-il déclaré, tandis que les exportations américaines pouvant bénéficier de ce traitement pourraient inclure l’énergie, les produits agricoles et les dispositifs médicaux, a-t-il ajouté.

Greer et Bessent n’ont fait état d’aucun progrès concernant l’amélioration de l’approvisionnement en minéraux critiques des entreprises américaines, que les responsables américains jugent insuffisant malgré les engagements pris précédemment par Pékin d’assouplir les restrictions dans le cadre de la trêve commerciale sino-américaine conclue l’année dernière.

Ces discussions laissent entrevoir des progrès progressifs visant à éviter une escalade des tensions dans une relation commerciale délicate qui a des conséquences majeures pour l'économie mondiale.

QUESTIONS EN SUSPENS

Bessent et Greer n’ont pas fait le point sur d’autres questions restées en suspens après la réunion de mai à Pékin entre Trump et Xi, notamment les engagements chinois d’augmenter leurs achats de produits agricoles américains de 17 milliards de dollars par an et d’acquérir plus de 200 avions Boeing.

Trump et Xi doivent parvenir à un accord portant sur la sécurité de l’IA, a déclaré le représentant américain Ro Khanna, principal démocrate au sein de la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois.

“La première exigence est que Trump et Xi Jinping parviennent à un accord international, dont deux des principes fondamentaux devraient être, d’une part, l’interdiction de toute IA capable de s’auto-améliorer, c’est-à-dire une IA récursive capable de s’auto-améliorer… D’autre part, la mise en place de garanties afin que l’IA ne puisse pas être détournée par des individus à des fins d’armes biologiques ou nucléaires”, a déclaré Khanna dimanche, lors de l’émission “Face the Nation” sur CBS.

RÉDUCTIONS DES DROITS DE DOUANE ET INVESTISSEMENTS

Le ministère chinois du Commerce a indiqué samedi que He dirigerait également une délégation d’entreprises chinoises aux États-Unis, qui participerait à des consultations économiques et commerciales en amont du sommet.

Cette délégation d’hommes d’affaires, qui fait écho à un groupe de directeurs généraux américains que Trump avait emmené à Pékin en mai, a été annoncée alors que Trump se montrait ouvert à l’idée que des constructeurs automobiles chinois implantent des usines aux États-Unis.

Vendredi, des associations du secteur automobile américain ont exhorté Trump à maintenir une interdiction de fait sur les ventes de véhicules chinois aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.