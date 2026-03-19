Bessent dit que les USA pourraient lever des sanctions visant le pétrole iranien

Les États-Unis pourraient prochainement lever les sanctions visant le pétrole iranien déjà chargé à bord de pétroliers afin de contribuer à augmenter l'offre mondiale et à faire baisser les prix, a déclaré jeudi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

"Dans les prochains jours, nous pourrions lever les sanctions sur le pétrole iranien qui se trouve en mer", a dit Scott Bessent sur Fox Business Network, évoquant 140 millions de barils.

Selon le secrétaire américain au Trésor, cette mesure permettrait de faire baisser les prix du brut pendant environ deux semaines, quand bien même une mesure similaire récemment prise par Washington au sujet du pétrole russe en mer n'a eu que peu d'effet sur les cours mondiaux, pas plus que la décision du G7 de libérer quelque 400 millions de barils contenus dans les stocks stratégiques.

Scott Bessent a déclaré que le Trésor n'essaierait pas d'intervenir sur les marchés à terme du pétrole, mais prendrait des mesures pour augmenter l'offre afin de tenter de compenser le déficit de 10 à 14 millions de barils par jour causé par la fermeture du détroit d'Ormuz.

(Doina Chiacu et David Lawder ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)