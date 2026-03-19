 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bessent dit que les USA pourraient lever des sanctions visant le pétrole iranien
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:34

Les États-Unis pourraient prochainement lever les sanctions visant le pétrole iranien déjà chargé à bord de pétroliers afin de contribuer à augmenter l'offre mondiale et à faire baisser les prix, a déclaré jeudi le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.

"Dans les prochains jours, nous pourrions lever les sanctions sur le pétrole iranien qui se trouve en mer", a dit Scott Bessent sur Fox Business Network, évoquant 140 millions de barils.

Selon le secrétaire américain au Trésor, cette mesure permettrait de faire baisser les prix du brut pendant environ deux semaines, quand bien même une mesure similaire récemment prise par Washington au sujet du pétrole russe en mer n'a eu que peu d'effet sur les cours mondiaux, pas plus que la décision du G7 de libérer quelque 400 millions de barils contenus dans les stocks stratégiques.

Scott Bessent a déclaré que le Trésor n'essaierait pas d'intervenir sur les marchés à terme du pétrole, mais prendrait des mesures pour augmenter l'offre afin de tenter de compenser le déficit de 10 à 14 millions de barils par jour causé par la fermeture du détroit d'Ormuz.

(Doina Chiacu et David Lawder ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,89 USD Ice Europ +2,04%
Pétrole WTI
97,63 USD Ice Europ -1,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank