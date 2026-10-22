Besi double ses commandes mais sa prévision du T4 déçoit

L'équipementier néerlandais pour semi-conducteurs a enregistré au troisième trimestre des prises de commandes de 342,6 MEUR, en hausse de 96% sur un an et très au-dessus des attentes, portées par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Mais il annonce un chiffre d'affaires du quatrième trimestre stable, sous le consensus, et le titre recule à l'ouverture.

Les prises de commandes sont l'indicateur que le marché surveille d'abord dans ce métier, parce qu'elles disent l'activité des deux à trois trimestres suivants. Sur ce terrain, BE Semiconductor Industries a largement dépassé les attentes. Les 342,6 MEUR enregistrés progressent de 17% par rapport au deuxième trimestre et de 96% sur un an, quand les analystes interrogés par Visible Alpha visaient 298 MEUR.

Le reste du trimestre est à l'avenant. Le chiffre d'affaires atteint 283,4 MEUR, plus du double d'un an plus tôt, contre 277,3 MEUR attendus par le consensus compilé par London Stock Exchange Group. Le résultat net ressort à 107,2 MEUR, multiplié par plus de quatre. La marge brute s'établit à 65,2%, en hausse de trois points sur un an mais en léger repli par rapport aux 65,7% du deuxième trimestre. La trésorerie nette atteint 246,6 MEUR fin septembre, contre 164 MEUR trois mois plus tôt.

C'est le trimestre à venir qui coince

Besi prévoit un chiffre d'affaires du quatrième trimestre globalement inchangé par rapport aux 283,4 MEUR du troisième, à plus ou moins 5%. Les analystes attendaient 291,5 MEUR. La marge brute est attendue entre 63% et 65%, et les charges d'exploitation en hausse de 5% à 10%, principalement en raison de frais de conseil stratégique.

Le groupe précise par ailleurs que certains clients ont demandé que les livraisons des commandes du troisième trimestre soient synchronisées avec leurs plans de production du premier semestre 2027. Autrement dit, une partie du carnet rempli cet été ne se transformera en chiffre d'affaires que l'an prochain.

"La dynamique favorable des commandes enregistrée au cours des neuf premiers mois de cette année devrait se poursuivre au quatrième trimestre, à mesure que se déploie le renforcement pluriannuel des capacités dans l'IA", a déclaré Richard Blickman, le directeur général.

La question de la liaison hybride reste ouverte

Besi mise sur la liaison hybride, une technologie qui relie directement des puces empilées pour obtenir des connexions plus rapides et moins gourmandes en énergie. Les commandes de ces systèmes ont plus que doublé depuis le début de l'année par rapport à l'ensemble de 2025.

C'est aussi là que se concentre l'inquiétude des investisseurs, qui redoutent que les fabricants de mémoires comme Micron ou SK Hynix tardent à adopter cette technologie pour la mémoire à large bande passante, un composant clé des accélérateurs d'IA.

Le groupe lancera le 27 octobre un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 100 MEUR, destiné à réduire son capital et à compenser la dilution liée à l'actionnariat salarié. Il court jusqu'en octobre 2027 et succède à un programme de 60 MEUR qui s'achève la veille. Au troisième trimestre, Besi avait racheté environ 75 000 titres pour 15,8 MEUR, à un cours moyen de 210,67 EUR.

À l'ouverture, le titre cédait 3,8%, confirmant que les perspectives comptent plus que les résultats publiés. Il a déjà perdu environ la moitié de sa valeur depuis son sommet de juin.