Bernstein relève sa cible sur General Dynamics

L'analyste maintient son conseil "performance de marché" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 365 à 386 USD.
Bernstein met en avant des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes avec un bénéfice par action de 4,49 USD contre un consensus à 4,14 USD, tiré par la vigueur des divisions Aérospatiale et Systèmes Maritimes.
Le bureau d'études souligne que le ratio "book-to-bill" atteint 140% dans l'aérospatiale, observant que "le facteur limitant semble désormais être la capacité de Gulfstream à augmenter ses cadences, et non la demande".
Le rapport met en avant que les marges devraient progresser avec la montée en cadence des G700 et G800, tandis que la branche Marine bénéficie d'un carnet de commandes record dans les sous-marins.
Peu après 18h à Paris, le titre reculait de 0,7%, autour des 370 USD à Wall Street.
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