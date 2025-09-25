 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bernstein relève la note de Freeport McMoRan à "surperformer"
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du mineur de cuivre Freeport McMoRan FCX.N augmentent de 1 % à 38,03 $ avant le marché

** Bernstein relève la note de FCX de "market perform" à "surperformer"

** La société de courtage abaisse toutefois l'objectif de prix de 50,5 $ à 48,5 $; le nouvel objectif de prix reflète toujours une hausse d'environ 29 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les prévisions abaissées fournies par FCX mardi doivent être considérées avec de larges barres d'erreur

** "Nous pensons que les investisseurs ont trop puni FCX" - courtier

** Bernstein déclare que les prix actuels du cuivre sont justes et ajoute qu'il pense que FCX peut surperformer au cours des 12 prochains mois

** 13 des 22 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver"; leur prévision médiane est de 48 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 1 % depuis le début de l'année

