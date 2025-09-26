Boeing ne ressent que peu de douleur économique alors que la grève de l'unité de défense se poursuit pour la neuvième semaine

Boeing subit moins de pression aujourd'hui que pendant la grève de l'année dernière

Le syndicat qui travaillait sur l'avion de ligne le plus rentable a obtenu des concessions en 2024

Boeing Defense se dit prêt à embaucher des travailleurs de remplacement

La grève des machinistes de Boeing Defense à St. Louis a atteint 53 jours vendredi, égalant le débrayage de l'année dernière des membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale du Nord-Ouest qui fabriquent la plupart des jets commerciaux de l'entreprise.

La grève de l'année dernière s'était terminée par des concessions substantielles de la part de Boeing.

Cette fois-ci, la direction a refusé d'améliorer sensiblement les offres déjà rejetées par les quelque 3 200 machinistes en grève depuis le 4 août dans la région de Saint-Louis.

Le syndicat et l'entreprise devraient reprendre les négociations du contrat lundi avec l'aide d'un médiateur fédéral, selon le syndicat.

Selon Richard Aboulafia, directeur général d'AeroDynamic Advisory, Boeing est confronté à une pression économique bien moindre que lors de la grève de 2024 , car l'arrêt de travail actuel affecte principalement les programmes militaires produits à faible cadence ou encore en phase de test, plutôt que le programme d'avions de ligne 737, qui représente une manne financière pour l'entreprise.

Il ajoute que le gouvernement américain a déjà payé une grande partie de l'équipement et des composants des avions de chasse, ce qui réduit l'impact financier des pièces inutilisées pendant l'arrêt de travail.

"Il est difficile de voir un point de douleur pour Boeing", a-t-il déclaré. "Ils misent sur leur capacité à survivre à l'autre, et ils pourraient bien s'en sortir."

Pour l'instant, les membres comptent sur un mélange de 300 dollars par semaine d'indemnités de grève de l'IAM, de deuxièmes emplois et d'un resserrement de la ceinture. Le syndicat a envoyé à Boeing une proposition de contrat que les membres ont approuvée à une écrasante majorité le 19 septembre, selon les responsables syndicaux. La direction de Boeing a rejeté toute offre proposée unilatéralement, a indiqué l'entreprise au syndicat.

L'entreprise a prévenu qu'elle pourrait embaucher des travailleurs de remplacement et examine des centaines de candidatures après une foire à l'emploi qui s'est tenue la semaine dernière, a déclaré un porte-parole.

Opérations pendant la grève: Depuis le début du débrayage, Boeing a livré un F/A-18 et un F-15 et produit 3 120 kits de modification de bombes JDAM, a déclaré Deborah VanNierop, porte-parole de Boeing.

Les essais en vol se poursuivent sur l'avion d'entraînement T-7 et sur le drone ravitailleur MQ-25, qui a terminé les essais de vibration au sol et est passé aux essais de carburant, a-t-elle ajouté. Mme VanNierop a refusé de commenter les affirmations du syndicat selon lesquelles aucun nouveau travail n'est effectué sur les programmes d'avions de combat.

Par ailleurs, Michael Fitzsimmons, responsable des relations sociales chez Boeing, quitte l'entreprise pour occuper un poste similaire chez Ford, qui a annoncé son départ jeudi. Son départ n'affectera pas les négociations potentielles, a déclaré Mme VanNierop.

"Nous ne venons pas ici pour jouer à des jeux. Nous avons trop de gens dont la vie dépend de ces emplois", a déclaré Jody Bennett, vice-président résident de l'AIM, lors d'une conférence de presse mardi. "Pour l'instant, ils n'ont pas de salaire, pas d'assurance, et ils n'ont aucune certitude quant à leur avenir."