Berkshire Hathaway accélère ses rachats d'actions, malgré une baisse de ses bénéfices

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(Ajout de commentaires d'analystes et de détails financiers tout au long du texte)

* Berkshire rachète pour 9,6 milliards de dollars d'actions au troisième trimestre, dont environ 2 milliards en octobre

* La trésorerie recule à 356,9 milliards de dollars

* Le bénéfice de l'activité assurance recule de 26 %, avec une baisse plus marquée chez Geico

par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N a accéléré ses rachats d'actions, le nouveau directeur général Greg Abel se montrant plus disposé que son prédécesseur Warren Buffett à mettre à profit l'énorme trésorerie du conglomérat.

La société, basée à Omaha, dans le Nebraska, a également annoncé samedi une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre, avec un résultat d’exploitation en recul de 6 % à 12,71 milliards de dollars et un résultat net en baisse de 28 % à 22,11 milliards de dollars. Ces résultats reflètent les baisses enregistrées dans les activités d’assurance telles que Geico, ainsi que la diminution des plus-values sur les investissements en actions ordinaires.

Berkshire a indiqué avoir racheté pour 9,6 milliards de dollars de ses propres actions entre juillet et septembre, puis environ 2 milliards de dollars supplémentaires en octobre, en plus des 4,8 milliards de dollars rachetés plus tôt dans l’année.

Ce trimestre était le troisième depuis qu’Abel, âgé de 64 ans, a pris la direction de l’entreprise. Buffett, âgé de 96 ans, avait du mal à trouver des cibles d’acquisition vers la fin de ses 60 années à la tête de l’entreprise. Il reste président d’honneur, son fils Howard Buffett l’ayant remplacé au poste de président en septembre.

À la suite de ces rachats, Berkshire affichait fin septembre 356,9 milliards de dollars de trésorerie et équivalents, contre 380,2 milliards six mois plus tôt. Son année la plus prolifique en matière de rachats d’actions a été 2021, au cours de laquelle la société a racheté pour 27 milliards de dollars d’actions.

Berkshire détient des dizaines d’entreprises, dont plusieurs assureurs et réassureurs, la compagnie ferroviaire BNSF, des services publics, des sociétés industrielles et manufacturières, ainsi que des marques de distribution telles que les chaussures de course Brooks, les sous-vêtements Fruit of the Loom et les confiseries See’s Candies. Au 30 septembre, elle détenait également pour 335,5 milliards de dollars d’actions dans des sociétés telles qu’Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O et American Express AXP.N .

De nombreux investisseurs considèrent ce conglomérat de 1 210 milliards de dollars comme un baromètre de l’économie américaine.

MOINS VOLATILE, HAUTE QUALITÉ

Alors que l’économie a progressé à un taux annualisé de 3,4 % au troisième trimestre, selon l’estimation préliminaire du Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce, la hausse de l’inflation et des prix de l’essence freine la capacité des consommateurs à dépenser.

Berkshire a déclaré qu’une "incertitude considérable" subsistait quant aux événements économiques et géopolitiques, notamment les droits de douane et les conflits, et que plusieurs entreprises de distribution subissaient une demande "atone" en raison de cette incertitude et de son impact sur la confiance des consommateurs.

Néanmoins, l’action de Berkshire, qui détient plusieurs entreprises tirant profit de la hausse des prix de l’essence et de l’électricité, a atteint des niveaux records cette semaine, malgré une vague de ventes généralisée sur les marchés, alimentée par les inquiétudes des investisseurs concernant l’intelligence artificielle et les dépenses des entreprises technologiques financées par l’endettement.

Depuis fin septembre, l’action de Berkshire a surperformé l’

.SPX S&P 500 de plus de 18 points de pourcentage, après avoir affiché un retard significatif depuis que Buffett a annoncé en mai 2025 qu’il quittait son poste de directeur général. Sur l’ensemble de l’année 2026, Berkshire a surpassé l’indice de plus de 5 points de pourcentage.

Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research qui attribue à Berkshire la recommandation "conserver", a déclaré que la solidité du bilan, la diversification et les rachats d’actions de Berkshire constituaient des facteurs favorables.

"Les investisseurs pourraient se tourner vers des valeurs moins volatiles et de grande qualité, telles que Berkshire", a déclaré Mme Seifert. "La question est de savoir dans quelle mesure les investisseurs accepteront des performances à court terme en deçà des attentes en échange de la détention d’une société dotée d’un bilan solide et ayant réussi sa transition vers l’ère post-Buffett."

SOUTIEN À L’IA

Le résultat d’exploitation de Berkshire au troisième trimestre, qui s’élève à 12,71 milliards de dollars, soit environ 8 954 dollars par action de classe A, est en baisse par rapport aux 13,49 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Le résultat de l’activité d’assurance a reculé de 26 %, tandis que celui de la souscription a chuté de 43 %.

Le résultat net de 22,11 milliards de dollars comprenait des plus-values et moins-values latentes sur des actions que Berkshire ne vend pas. Berkshire invite les investisseurs à ne pas tenir compte de la volatilité qui en résulte.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 11 % pour atteindre 105,65 milliards de dollars, enregistrant ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, malgré le recul de certaines activités grand public telles que les sous-vêtements Fruit of the Loom et les camping-cars Forest River.

Ces résultats reflètent les acquisitions réalisées cette année: l’activité chimique d’Occidental Petroleum OXY.N pour 9,4 milliards de dollars et le constructeur immobilier Taylor Morrison pour 6,8 milliards de dollars.

Berkshire a également dépensé des milliards de dollars pour acquérir des actions d’Alphabet afin d’aider la société mère de Google à se développer dans le domaine de l’IA, bien que le titre se négocie actuellement à un cours inférieur aux prix décotés payés par Berkshire. Le groupe a également pris une participation de 4 % dans la société italienne de technologies logicielles Bending Spoons BSP.O .

BNSF, L'ÉNERGIE ET LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES S'EN SORTENT MIEUX

La baisse de 45 % du bénéfice avant impôts de Geico reflète la volonté de l’entreprise de proposer des primes moins élevées, afin de regagner les clients perdus au cours d’un effort mené sur plusieurs années pour améliorer la qualité de la souscription et réduire les frais généraux.

Le taux de sinistralité de l’assureur, c’est-à-dire le pourcentage des primes versées pour couvrir les sinistres, est passé à 76,6 %, contre 71,5 % un an plus tôt. Les sinistres ont également augmenté dans les autres activités d’assurance et de réassurance de Berkshire.

Mme Seifert a qualifié les résultats de Geico de faibles par rapport à ceux d’Allstate ALL.N et de Progressive PGR.N . Elle a également déclaré que la communication d’informations financières limitée de Berkshire, qui préoccupe depuis longtemps les analystes, rendait plus difficile l’identification des problèmes et la recherche de solutions.

"Une communication financière limitée ne pose pas de problème lorsque tout va dans le bon sens, mais devient un point de vulnérabilité" lorsque ce n’est pas le cas, a-t-elle déclaré.

Le bénéfice de BNSF a progressé de 19 %, grâce aux surcharges sur les carburants et à la hausse des volumes de produits de consommation, agricoles et énergétiques.

Le bénéfice de Berkshire Hathaway Energy, qui détient des services publics, des gazoducs et l’agence immobilière éponyme de Berkshire, a progressé de 8 %.

Les activités industrielles ont affiché de bons résultats. Dans ce secteur, les ventes dans l’aérospatiale et les turbines à gaz industrielles ont permis à Precision Castparts d’augmenter son bénéfice avant impôts de 30 %.

Le bénéfice des activités liées aux produits de grande consommation a reculé, principalement en raison de la baisse des crédits d’impôt chez Duracell, tandis que la hausse des prix du gaz a profité à la chaîne de relais routiers Pilot.