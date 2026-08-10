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Berenberg remonte son objectif de cours sur L'Oréal
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 10:53
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Berenberg a réaffirmé lundi sa recommandation d'achat sur L'Oréal tout en portant son objectif de cours de 435 euros à 442 euros, saluant la solide performance opérationnelle affichée par le numéro un mondial de la beauté au titre du 1er semestre 2026.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, la banque d'investissement privée allemande souligne que la croissance des ventes à données comparables du groupe est ressortie à 6,3% au 2ème trimestre, dépassant de 70 points de base le consensus des prévisions d'analystes.

L'intermédiaire financier indique que les investissements engagés dans le cadre du plan de relance de l'entreprise continuent de porter leurs fruits, la contribution des récents lancements de produits à la croissance du chiffre d'affaires s'étant accélérée pour atteindre environ 250 points de base au premier semestre 2026, contre environ 200 points de base au second semestre 2025.

Le "plan de stimulus beauté" fait ses preuves

Berenberg note par ailleurs que l'activité a été soutenue par l'amélioration du marché mondial de la beauté, dont la croissance s'est redressée à environ 4,5% sur les six premiers mois de l'année, après un rythme de l'ordre de 4% au premier trimestre, ce qui permet à la direction du groupe de se montrer confiante pour le reste de l'exercice 2026.

Sur le plan financier, la discipline observée en matière de coûts devrait permettre à l'entreprise d'accroître ses capacités de réinvestissement au profit des marques, notamment dans la publicité et la recherche et développement (R&D), ajoute l'établissement germanique.

En conclusion, le courtier réaffirme sa vision constructive sur l'ensemble d'un secteur de la beauté jugé dynamique, estimant que le champion français demeure idéalement positionné pour continuer de surperformer son marché.

A la Bourse de Paris, l'action L'Oréal était pratiquement inchangée lundi matin dans les premiers échanges, surperformant légèrement un indice CAC 40 en repli de 0,2%.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/08/2026 à 10:53:00.

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