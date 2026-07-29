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Berenberg confirme son conseil sur Exosens après les résultats
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 10:25
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L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 72 EUR.

Berenberg rapporte que les résultats du deuxième trimestre d'Exosens ont renforcé sa conviction quant à la demande liée aux drones. En effet, la forte progression des activités de détection et d'imagerie, portée par les applications de drones et d'antidrones, confirme l'élargissement de l'exposition du groupe au marché de la défense.

Le bureau d'études met en avant une rentabilité supérieure aux attentes, grâce à un mix produits favorable, à l'excellence opérationnelle et aux effets d'échelle, ce qui a conduit le groupe à resserrer sa guidance annuelle vers le haut de ses fourchettes de chiffre d'affaires et d'EBITDA.

Berenberg estime enfin que l'accélération des investissements dans les capacités de production de caméras thermiques illustre la confiance du management dans la pérennité de cette demande et continue de considérer le titre comme une exposition attractive à la digitalisation des conflits.

Ce matin, le titre Exosens recule de près de 2% à la Bourse de Paris.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 10:25:00.

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