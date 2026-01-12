Bercy dément toute sollicitation d'Eli Lilly après une rumeur de rachat d'Abivax

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre.

"Aucune demande ni dossier IEF (NDLR: demande d'autorisation préalable d’investissement étranger), n'a été déposé à Bercy par Eli Lilly concernant Abivax", a indiqué à l'AFP le ministère qui "dément fermement" les informations publiées lundi dans La Lettre, selon lesquelles le groupe américain serait prêt à mettre "15 milliards d'euros sur la table" pour acquérir l'entreprise.

Bercy ajoute n'être "aucunement en lien avec Eli Lilly", rappelant que "dans le cas d’entreprises pharmaceutiques stratégiques, la procédure IEF serait dans tous les cas obligatoire".

"Il n’y a pas eu de rencontre entre Bertrand Dumont (NDLR : directeur général du Trésor) et Bercy à ce sujet", a souligné le ministère.

Selon La Lettre, le géant pharmaceutique américain attendrait "un signe de Bercy pour savoir si ce rachat serait soumis aux procédures de contrôle des investissements étrangers en France".

Vers 15H20 GMT, le titre Abivax prenait 4,25% à 103,40 euros, après avoir bondi de plus de 30% à plus de 132 euros à la mi-journée.

Spécialisée dans le développement de traitements de maladies inflammatoires chroniques, Abivax a tiré son épingle du jeu cette année avec l'annonce cet été de résultats positifs de deux essais cliniques dans la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire chronique.

A la suite de cette annonce, l'action avait été multipliée par six, portée par l'efficacité de son candidat-médicament phare, l'obefazimod, dans cette maladie fréquente dans les pays industrialisés, où elle est le plus souvent diagnostiquée chez des jeunes adultes.

Dans la foulée, la société a réussi à lever cet été 750 millions de dollars sur les marchés américains, un montant bien supérieur aux 400 millions espérés, illustrant l'engouement des investisseurs pour cette biotech cotée à la fois à Paris et à New York.