Bending Spoons recule alors que BofA devient le premier investisseur baissier depuis son introduction en bourse

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12 août - ** Mercredi, l'action de la société technologique italienne Bending Spoons ( BSP.O ) a chuté de 9% à 48,64 dollars après que BofA Global Research a abaissé sa recommandation de « neutre » à « sous-performance », estimant que le cours tenait déjà compte d'un nombre trop important de fusions-acquisitions futures

** BofA devient ainsi la première société de courtage à attribuer une note « équivalente à une recommandation de vente » depuis l’introduction en bourse de la société le mois dernier

** La société de courtage estime que le cours actuel de l’action implique 18 milliards de dollars de fusions-acquisitions à venir et considère que BSP ne disposera pas d’une capacité d’endettement supplémentaire suffisante (seulement 7 milliards de dollars d’ici fin 2027) pour mener à bien un tel volume de transactions d’ici l’année civile 2028 ** La hausse du cours de l’action suite à l’acquisition d’Airtable par BSP est injustifiée, estime BofA, qui ajoute que le risque lié à la mise en œuvre est un facteur à prendre en compte, compte tenu des « antécédents moins probants de la direction dans le domaine des entreprises SaaS axées sur les ventes »

** La société de courtage relève son objectif de cours de 2 $ à 39 $, ce qui implique une baisse potentielle de 27% par rapport au dernier cours de clôture de l’action ** BSP, propriétaire d’AOL et de Vimeo, qui a fait son entrée en bourse le 1er juillet après une introduction en bourse au prix de 29 $, devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant l’ouverture du marché jeudi

** À l’heure actuelle, 7 des 11 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », 3 la note « conserver » et BofA est la seule à recommander la « vente »; l’objectif de cours médian s’établit à 41,50 dollars, selon les données de LSEG