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Bed Bath & Beyond recule sous le poids d'une perte plus importante au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 août - ** Les actions de la société de commerce en ligne Bed Bath & Beyond BBBY.N chutent de 18,5 % à 4,53 dollars

** Le titre atteint son plus bas niveau depuis avril et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis octobre 2024 si les niveaux actuels se maintiennent

** La perte nette de la société au deuxième trimestre s'aggrave à en raison des coûts d'acquisition et de restructuration

** La société annonce une perte nette de 39,5 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 20,5 millions de dollars

** Perte ajustée par action de 53 centimes, contre des estimations de 26 centimes

** Enregistre également 46,2 millions d’actions destinées à la revente par les investisseurs actuels

** Deux analystes sur six attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, quatre la classent « conserver »; objectif de cours médian à 9 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action BBBY affichait une hausse de 1,8 % depuis le début de l'année

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