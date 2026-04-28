Bed Bath & Beyond en forte hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 avril - ** Les actions du distributeur en ligne Bed Bath & Beyond BBBY.O ont bondi de 31,6 % à 7,03 $ lors des échanges avant l'ouverture ** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 6,9 % pour atteindre 248 millions de dollars, dépassant les estimations de 240 millions de dollars, ce qui marque sa première croissance significative du chiffre d'affaires en 19 trimestres; la perte ajustée s'est élevée à 25 cents par action, contre 42 cents par action l'année dernière

** La société prévoit de réduire ses coûts de plus de 60 millions de dollars au cours des neuf prochains mois grâce à la simplification de sa structure et à la consolidation de ses opérations ** BBBY est le sixième titre le plus en vogue sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits ce mardi; l'action a également été au centre d'une frénésie de type « mème » en 2022

** Les analystes de Jefferies estiment que BBBY montre les premiers signes d'une reprise, mais que les risques liés à la mise en œuvre de sa stratégie axée sur les acquisitions limitent le potentiel de hausse à court terme

** L'action BBBY a reculé d'environ 2,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 4,8 % pour le S&P 500 .SPX

** La note moyenne de 7 analystes est « conserver », avec un objectif de cours médian de 8,00 $, selon les données compilées par LSEG