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Bed Bath & Beyond bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 10:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action Bed Bath & Beyond BBBY.O a bondi de 21,7 % à 6,47 $ lors des échanges avant l'ouverture mardi, après que le distributeur en ligne a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions en termes de chiffre d'affaires et une perte en baisse grâce à ses mesures de réduction des coûts

** Le chiffre d'affaires net du trimestre a augmenté de 6,9 % pour atteindre 248 millions de dollars, dépassant les estimations de 240 millions de dollars, ce qui marque sa première croissance significative du chiffre d'affaires en 19 trimestres; la perte ajustée s'est élevée à 25 cents par action, contre 42 cents par action il y a un an

** La société prévoit de réduire ses coûts de plus de 60 millions de dollars au cours des neuf prochains mois grâce à la simplification de sa structure et à la consolidation de ses opérations

** Les analystes de Jefferies estiment que la société montre des premiers signes de reprise, mais que les risques liés à la mise en œuvre de sa stratégie axée sur les acquisitions limitent le potentiel de hausse à court terme

** L'action BBBY a reculé d'environ 2,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 4,8 % pour l'indice S&P 500 .SPX

** La note moyenne attribuée par 7 analystes est « conserver », tandis que leur objectif de cours médian est de 8,00 dollars, selon les données compilées par LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 10:17:09.

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