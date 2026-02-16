Beazley reporte la date limite pour une offre de Zurich Insurance
Le 4 février, les conseils d'administration ont confirmé être parvenus à un accord de principe sur les conditions financières clés d'une possible offre en numéraire recommandée pour l'ensemble du capital de Beazley.
Pour rappel, la compagnie d'assurances suisse était tenue d'annoncer une intention ferme de faire ou non une offre pour Beazley au plus tard ce 16 février, à 17h00 (heure de Londres).
Conformément à leur déclaration conjointe, Zurich a entamé une période de vérification de conformité et, avec le soutien du conseil d'administration et de la direction de Beazley, ce processus progresse comme prévu.
Les parties discutent simultanément des termes détaillés de la transaction et font avancer la documentation définitive. En conséquence, le conseil d'administration de Beazley a demandé un report de cette date limite.
Ainsi, Zurich est désormais tenue, au plus tard le 4 mars à 17h00 (heure de Londres), soit d'annoncer fermement son intention de faire une offre pour Beazley, soit de déclarer qu'elle n'a pas l'intention de faire une telle offre.
