BCE : la pause s'installe

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

Par François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM

Comme anticipé par les marchés, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux inchangés en septembre. Les dernières données économiques ne justifient pas de nouvelle baisse, et l'accord commercial conclu en juillet avec les États-Unis, à savoir des droits de douanes limités à 15 % pour la grande majorité des exportations européennes, a réduit l'incertitude.

Nos principales anticipations :

Le taux de dépôt resterait à 2%, tandis que les taux des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seraient maintenus respectivement à 2,15% et 2,4%.

En conférence de presse, la présidente Christine Lagarde devrait mettre en avant la résilience de l'économie de la zone euro et une inflation alignée sur l'objectif de 2% à moyen terme.

Les nouvelles projections devraient peu évoluer par rapport à celles de juin : croissance autour de 1% en 2025 et 2026, avant un rebond à 1,3% en 2027 ; inflation sous-jacente à 2,4% en 2025, convergeant légèrement en dessous de 2% à moyen terme (1,9% en 2027).

En résumé

Avec des taux jugés neutres, une inflation atteignant sa cible et une économie plus robuste que prévu, la BCE ne devrait pas abaisser davantage ses taux pour le moment. L'institution entre désormais en mode fine tuning, ajustant sa politique «réunion par réunion» au gré des données.