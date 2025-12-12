 Aller au contenu principal
La Turquie ne change rien aux S-400 russes, alors que les États-Unis discutent des F-35
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Turquie et les États-Unis discutent des sanctions américaines et des obstacles à la réintégration d'Ankara dans le programme d'avions F-35, mais rien n'a changé en ce qui concerne la possession de défenses aériennes russes S-400, a déclaré le ministère de la Défense vendredi.

Les alliés de l'Otan sont à couteaux tirés depuis 2020, lorsque Washington a retiré Ankara du programme d'avions de combat de Lockheed Martin LMT.N et a imposé des sanctions sur l'acquisition par la Turquie des S-400, que Washington considère comme une menace pour la sécurité.

La Turquie estime que cette décision était injuste. Les deux parties ont déclaré qu'elles espéraient que les sanctions CAATSA et les lois américaines puissent être surmontées au cours du second mandat du président américain Donald Trump, afin que la Turquie puisse à la fois acheter les jets et revenir au programme de fabrication. L'ambassadeur américain à Ankara, Tom Barrack, a déclaré mercredi que les discussions se poursuivaient sur la question, mais a noté que la loi américaine ne permettrait pas à la Turquie d'exploiter ou de posséder le système S-400 si elle souhaitait revenir au programme F-35.

Lors d'une conférence de presse, le ministère turc de la défense a répondu aux commentaires de M. Barrack: "Il n'y a pas eu de nouveaux développements concernant les systèmes de défense aérienne S-400, qui ont été mis à l'ordre du jour ces derniers jours."

Les discussions diplomatiques entre la Turquie et les États-Unis se poursuivent "sur la levée des sanctions et des obstacles à l'achat de F-35 et sur la réadmission de notre pays au programme", a déclaré le ministère.

"Aborder le processus relatif au projet F-35 dans un esprit d'alliance, par le biais d'un dialogue mutuel et d'une consultation constructive, contribuera de manière positive aux relations bilatérales", a ajouté le ministère. Le ministre des affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'il pensait que la Turquie et les États-Unis trouveraient un moyen de lever les sanctions américaines "très bientôt".

Washington affirme que les S-400 représentent une menace pour ses avions de chasse F-35 et pour les systèmes de défense plus larges de l'Otan. La Turquie rejette cette idée et affirme que les S-400 ne seront pas intégrés à l'Otan.

