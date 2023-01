BCE et Fed, la communication sera plus importante que les annonces

Les sièges respectifs de la Fed et de la BCE. (Crédits photo : Federal Reserve BCE - )

Commentaires de Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI en amont des réunions de la BCE et de la Fed les 1er et 2 février.

Les annonces lors des réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale cette semaine ne devraient pas surprendre les marchés, qui anticipent des hausses de taux de 50bp pour la première et 25bp pour la seconde. En revanche, les investisseurs devraient être particulièrement attentifs à la communication des banquiers centraux et leurs indications quant à la trajectoire de hausses de taux lors des prochains meetings.

BCE

Nous attendons une hausse de taux de 50bp, comme annoncée précédemment par Christine Lagarde

La présidente de la BCE devrait continuer à marteler son message hawkish, alors que les anticipations du taux terminal par les investisseurs restent trop modérées

Cette réunion devrait conduire à une recalibration à la hausse des anticipations des hausses de taux futures… ce qui pourrait provoquer une tension sur les rendements obligataires

Chose promise chose due ! Christine Lagarde, la présidente de la BCE, s'était engagée lors de la dernière réunion de politique monétaire de décembre à délivrer une hausse de 50pb en février. C'est ce que les marchés anticipent à 100% et c'est ce que nous attendons.

A court terme, la voie est tracée. Les minutes du dernier meeting ont indiqué l'engagement du Conseil des gouverneurs à augmenter les taux de 50pb lors des 2 prochaines réunions de février et mars, en contrepartie d'une hausse de 50pb en décembre, probablement le résultat d'un compromis alors que les membres les plus hawkish plaidaient pour 75pb.

Les marchés ont bien intégré ces perspectives. Lors de la réunion du 2 février, l'attention des investisseurs ne sera donc pas tant centrée sur l'ampleur de la hausse des taux qui sera annoncée, mais plutôt sur les indications de leur trajectoire lors des réunions suivantes.

De fait les anticipations sur l'ensemble du cycle de resserrement monétaire, avec un taux terminal à 3,25 % qui serait atteint avant l'été, nous semblent modérées. Nous nous attendons donc à une mise au point de Christine Lagarde, qui devrait rester fidèle au message hawkish martelé depuis des semaines. Elle devrait réitérer que l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente, reste trop élevée et réaffirmer l'absolue nécessité pour la BCE de continuer à agir dans la durée pour la ramener à un niveau plus compatible avec son objectif de stabilité des prix.

Compte tenu des derniers indicateurs avancés en zone euro qui témoignent d'une certaine résilience de l'économie - les indices PMI en zone euro se sont affichés à des niveaux supérieurs aux attentes en janvier (PMI composite à 50,2 contre 49,8 attendu et 49,3 en décembre) -, la BCE a regagné des marges de manœuvre dans la mise en œuvre d'une politique monétaire plus restrictive.

Le prochain meeting s'annonce donc hawkish. Il devrait participer à une recalibration à la hausse des anticipations des hausses de taux BCE futures et pourrait conduire à une tension sur les rendements obligataires.

Fed

La Fed devrait annoncer une hausse de taux de 25bp lors de la prochaine réunion du FOMC

Face à une inflation sous-jacente qui reste élevée, nous n'attendons aucune complaisance de la part de la Fed, qui devrait réaffirmer sa volonté de conserver des taux élevés pour longtemps

Les anticipations des marchés d'un taux terminal à 5% à l'été suivi d'une baisse de taux dans la 2ème partie de l'année nous semblent trop complaisantes.

Après 4 hausses de 75bp suivies d'une de 50bp lors des dernières réunions du FOMC, la Fed devrait passer à une amplitude plus modeste au fur et à mesure qu'elle approche de son taux terminal. Nous anticipons une hausse de 25pb lors du meeting du 1er février.

Si ce pas de 25pb est parfaitement anticipé par les marchés, l'attention des investisseurs devrait se concentrer sur la communication de Jerome Powell pour les prochaines étapes.

Certes l'inflation a décru significativement ces derniers mois. Après un pic à 9 % en juin 2022, l'inflation totale s'est affichée à +6,5 % sur un à fin décembre. Le core PCE, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed, a de son côté atteint +4,4 % à fin décembre et confirme sa décélération après un maximum de +5,2 % à fin septembre 2022. Mais si les tendances récentes valident que le pic d'inflation est derrière nous aux États Unis, l'inflation cœur reste élevée, dans un contexte où l'activité économique continue à démontrer une certaine résilience.

En conséquence, nous ne nous attendons pas à la moindre complaisance de la part de la Fed, qui devrait réaffirmer sa volonté de conserver des taux élevés pour longtemps, afin de s'assurer d'une décrue pérenne de l'inflation vers son objectif de stabilité des prix.

Les anticipations de marchés intègrent 2 hausses supplémentaires de 25pb sur les meetings suivants pour arriver à un taux terminal de 5 % au 2ème trimestre 2023, suivi de pratiquement 75pb de baisse des taux sur la deuxième partie de cette année. Cela nous semble sous-estimer la volonté de la Fed de maintenir des conditions restrictives plus longtemps. Le meeting devrait engendrer de la volatilité, et notamment une recalibration à la hausse des anticipations des taux court terme sur 2023. L'impact serait légèrement haussier sur la partie longue des Treasuries, plus protégée que les parties courtes.

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d'un investissement peuvent diminuer aussi bien qu'augmenter et l'investisseur n'est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables à la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite; excepté dans les cas d'autorisation d'Allianz Global Investors GmbH.

Pour les investisseurs en Europe (hors de la Suisse).