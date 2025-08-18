 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Bourse de Paris termine en recul
information fournie par AFP 18/08/2025 à 18:24

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en baisse lundi, prudente à l'approche de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur les discussions pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.

Le CAC 40 a perdu 0,50%, à 7.884,05 points, en recul de 39,40 points. Vendredi, il avait gagné 0,67%.

Les marchés attendent la rencontre entre les deux dirigeants à Washington, qui doit permettre d'aborder de possibles concessions territoriales et des garanties de sécurité, pour mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs dirigeants européens seront présents pour appuyer la position de Volodymyr Zelensky.

Un cessez-le-feu "aurait l'avantage de lever l'incertitude et booster la confiance, notamment sur les marchés européens", estime Charlotte de Montpellier, économiste chez ING, interrogée par l'AFP.

Mais pour le moment "il n'y a rien de tangible", estime Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Autre grand point d'attention majeur des marchés: le colloque de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit de nombreux banquiers centraux en fin de semaine, avec un très attendu discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell.

Malgré la pression de Donald Trump, ce dernier refuse pour le moment, de baisser les taux aux Etats-Unis, en attendant de mieux évaluer les effets sur l'inflation de la politique de hausse des droits de douane imposée par le président américain.

"Qu'il montre de la prudence ou un infléchissement de sa position, cela aura un impact sur les marchés", selon Charlotte de Montpellier.

Côté obligataire, le taux de l'emprunt français à dix ans a atteint 3,46%, contre 3,47% la veille en clôture.

La défense dans le vert

"Pour les valeurs de la défense, la perspective d'un accord qui +récompense+ -attention à l'utilisation de ce mot- l'agression plutôt que de la dissuader ne fera que renforcer la détermination des capitales européennes à se réarmer", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Le groupe industriel français de défense Thales a pris 1,36% à 238,60 euros et Dassault Aviation 0,80% à 277,80 euros.

Valneva en avant

Le spécialiste des vaccins Valneva a annoncé que l'agence fédérale de santé du Canada (Santé Canada) lui avait accordé une autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le chikungunya Ixchiq chez les personnes âgées de 12 ans et plus, d'après un communiqué publié lundi. Le titre s'est par conséquent envolé de 6,05% à 5,07 euros.

Euronext CAC40

