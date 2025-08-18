 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Défiant une décision de justice, les hôtesses et stewards d'Air Canada poursuivent leur grève
information fournie par AFP 18/08/2025 à 20:17

Un avion d'Air Canada sur le tarmac de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, Québec, Canada, le 17 août 2025 ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Un avion d'Air Canada sur le tarmac de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, Québec, Canada, le 17 août 2025 ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Les hôtesses et stewards d'Air Canada poursuivent leur grève lundi malgré une décision de justice ayant déclaré illégal leur arrêt de travail, qui paralyse la plus grande compagnie aérienne du pays et affecte 500.000 personnes depuis samedi.

Quelque 10.000 agents de bord ont cessé le travail pendant le week-end pour demander des augmentations de salaire et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, y compris pendant l'embarquement.

Quelques heures plus tard, le gouvernement canadien, estimant que la grève "affectait directement l'économie canadienne", a décidé d'intervenir invoquant une disposition légale pour suspendre la grève et forcer les deux parties à un arbitrage contraignant.

Mais les salariés d'Air Canada ont choisi dimanche de défier l'injonction du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), un tribunal réglementaire, qui leur avait ordonné de reprendre le travail.

Des grévistes d'Air Canada au Pearson International Airport de Toronto le 16 août 2025 ( AFP / Peter POWER )

Des grévistes d'Air Canada au Pearson International Airport de Toronto le 16 août 2025 ( AFP / Peter POWER )

Lundi, ils ont de nouveau affirmé leur détermination et annoncé qu'ils ne reprendraient pas le travail, même si les régulateurs du CCRI ont augmenté la pression en ordonnant aux agents de bord "de reprendre immédiatement leurs fonctions et de s'abstenir de participer à des activités de grève illégales".

Selon le transporteur national canadien, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500.000 personnes.

"Si Air Canada pense que les avions voleront cet après-midi, ils se trompent totalement. Cela n'arrivera pas aujourd'hui", a déclaré Mark Hancock, président du syndicat canadien de la fonction publique, lors d'une conférence de presse.

"Les entreprises les plus rentables utilisent tous les outils à leur disposition pour imposer des salaires de misère et écraser les droits des salariés. Le seul objectif de nos membres est d'être payés pour leur temps de travail", a renchéri Candace Rennick, secrétaire-trésorière du même syndicat.

- "Précédent terrible" -

Le Premier ministre canadien Mark Carney, le 13 mai 2025 à Ottawa ( AFP / Dave Chan )

Le Premier ministre canadien Mark Carney, le 13 mai 2025 à Ottawa ( AFP / Dave Chan )

S'exprimant pour la première fois sur le sujet, le Premier ministre, Mark Carney, a déclaré lundi aux journalistes à Ottawa qu'il était "décevant" que huit mois de négociations entre le transporteur et le syndicat n'aient pas abouti à un accord.

"Nous reconnaissons pleinement le rôle crucial que jouent les agents de bord pour assurer la sécurité des Canadiens et de leurs familles lorsqu'ils voyagent", a déclaré M. Carney.

"Il est important qu'ils soient équitablement rémunérés", a-t-il ensuite ajouté, avant d'expliquer que le Canada se retrouvait face à des centaines de milliers de citoyens et visiteurs confrontés à une situation compliquée.

Au cours du week-end, le syndicat avait dénoncé l'intervention du gouvernement (grâce à la section 107 du Code du travail du Canada), estimant que cela établissait un "précédent terrible" et récompensait "le refus d'Air Canada de négocier équitablement".

Une décision qui interroge également parmi les spécialistes du droit du travail, explique à l'AFP Rafael Gomez, professeur à l'université de Toronto.

"Beaucoup de spécialistes du travail et de la communauté de droit du travail pensent que la section 107 est utilisée de manière inappropriée", explique-t-il. "Notamment car elle est prévue pour une situation où les grèves durent depuis longtemps et où il n'y a aucune issue possible."

L'économie canadienne, bien que montrant des signes de résilience, commence à éprouver les effets de la guerre commerciale engagée par le président américain, Donald Trump, avec des droits de douane affectant des secteurs cruciaux pour le pays comme l'automobile, l'aluminium et l'acier.

Dans ce contexte, le Conseil canadien des affaires, qui regroupe des dirigeants de plus d'une centaine de grandes entreprises, a estimé que la grève était susceptible de causer "un préjudice immédiat et considérable à tous les Canadiens".

