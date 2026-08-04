Bayer confirme ses objectifs 2026 grâce à la chimie agricole

Malgré des charges juridiques toujours lourdes et la pression des expirations de brevets en pharmacie, le groupe allemand a vu son bénéfice net repasser dans le vert au deuxième trimestre.

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 10,87 milliards d'euros, en hausse de 2,2% à périmètre et taux de change constants. L'EBITDA hors éléments exceptionnels a progressé de 1,9% pour atteindre 2,14 milliards d'euros.

Quant au résultat net du groupe, il est repassé dans le vert à 219 millions d'euros (contre une perte nette de 199 millions d'euros au deuxième trimestre 2025). Néanmoins, le bénéfice central par action (Core EPS) dévisse de 16,7%, à 0,95 euro, sous l'effet de la normalisation des charges fiscales.

Au niveau des divisions, Crop Science (agrochimie) a vu ses revenus progresser de 3,5%, à 4,91 milliards d'euros, et l'EBITDA hors éléments exceptionnels a bondi de 30,2%, à 902 millions d'euros. Pour la Santé, les ventes n'ont que très légèrement augmenté de 0,8%, à 4,46 milliards d'euros. Enfin, pour la Santé grand public, l'activité a progressé de 1,5%, à 1,45 milliard d'euros, avec un EBITDA en baisse de 3,6%, à 319 millions d'euros, en raison de la hausse des coûts de fabrication et d'un marché américain atone.

Parmi les indicateurs financiers sous surveillance, le Free Cash Flow ressort négatif à -371 millions d'euros, en raison de paiements liés au règlement de litiges juridiques aux Etats-Unis. La dette financière nette s'inscrit à 33,65 milliards d'euros au 30 juin 2026.

La direction a confirmé ses objectifs financiers annuels, mais a revu à la baisse sa prévision de dette nette de fin d'année, désormais attendue entre 29 et 30 milliards d'euros (contre 32 à 33 milliards initialement). Cet assainissement bilanciel découle de la finalisation d'un accord avec des fonds gérés par Apollo, qui ont apporté une contribution en capital de 3,0 milliards d'euros en échange d'une participation minoritaire dans l'entité regroupant l'activité de contraceptifs de longue durée (LARC) de Bayer.