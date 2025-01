Bayer: clôture du dernier dossier 'Roundup' en Australie information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 14:27









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que la Cour fédérale australienne a clos le dernier dossier Roundup en Australie, mettant fin aux litiges liés à ce produit.



La Cour a accepté la demande des plaignants d'abandonner l'action collective Fenton contre Monsanto, après une décision favorable pour Bayer dans l'affaire McNickle.



Dans l'affaire McNickle, la Cour avait ainsi conclu que les preuves scientifiques ne démontraient pas de lien entre le glyphosate et le lymphome non hodgkinien (LNH), alignant cette décision sur les évaluations des organismes réglementaires mondiaux.



Aux États-Unis, Bayer poursuit une stratégie pour limiter les litiges, ayant obtenu des résultats favorables dans 15 des 22 procès récents.



L'entreprise envisage un recours devant la Cour suprême sur la préemption des avertissements étatiques par la loi fédérale et évalue des cas pour cet appel. Elle considère également des règlements si cela sert ses intérêts.



Enfin, Bayer collabore avec des groupes agricoles pour promouvoir une réforme législative sur l'étiquetage afin d'assurer la disponibilité des outils de protection des cultures jugés sûrs par les régulateurs mondiaux.





