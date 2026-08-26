Bath & Body Works enregistre une baisse de ses ventes plus importante que prévu au troisième trimestre ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action Bath & Body Works recule d'environ 3 % à 17,14 dollars dans un marché pré-ouverture volatil

** La société prévoit une baisse du chiffre d'affaires net du troisième trimestre plus importante que prévu, la marque de produits de soins personnels invoquant une faible fréquentation de ses magasins alors qu'elle n'en est qu'aux prémices de son redressement

** Elle table sur une baisse du chiffre d'affaires net du troisième trimestre comprise entre 2,5 % et 5 %, contre des estimations faisant état d'une baisse de 2,9 % – données compilées par LSEG

** La société table également sur un bénéfice par action ajusté compris entre 7 et 12 cents au troisième trimestre, contre des estimations de 26 cents

** La société annonce un chiffre d’affaires de 1,51 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant légèrement les estimations de 1,50 milliard de dollars

** BBWI revoie toutefois à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté; la société table désormais sur un bénéfice compris entre 2,60 et 2,80 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,40 à 2,65 dollars par action

** La société prévoit une baisse du chiffre d’affaires annuel comprise entre 2,5 % et 4 %, contre une prévision antérieure de baisse comprise entre 2,5 % et 4,5 %

** Hors avantage lié aux remboursements de droits de douane d'environ 80 millions de dollars au cours du trimestre, le bénéfice par action ajusté s'établit à 31 cents, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 24 cents par action

** À la clôture d’hier, l’action BBWI affichait une baisse de 12,5 % depuis le début de l’année