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BAT-Le plan de réduction des coûts affectera 9.000 postes
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 10:47

British American Tobacco (BAT) BATS.L a annoncé lundi son intention de réduire ses effectifs d’environ 20% dans le cadre d’un programme de transformation axé sur l’intelligence artificielle visant à réduire les coûts et à renforcer ses bénéfices, alors que le groupe fait face à des défis réglementaires et à des retards dans le lancement de nouveaux produits.

Le géant du tabac a indiqué qu’il supprimerait 5.500 postes et transférerait 3.500 autres fonctions à des prestataires externes, dont Accenture ACN.N , affectant au total 9.000 salariés. Cette restructuration ne concerne pas les Etats-Unis, son plus grand marché.

Ce programme de réduction des coûts devrait générer 600 millions de livres sterling (695,06 millions d'euros) d’économies supplémentaires annualisées d’ici 2028, dont 500 millions de livres sterling sont déjà visés d’ici 2027.

Les ventes sur son principal marché ont été freinées par les délais d’autorisation imposés aux nouveaux produits à base de nicotine, tels que les cigarettes électroniques Vuse ou les sachets Velo, retardant certains lancements.

Le groupe avait déjà indiqué en février que son nouveau programme de productivité pourrait entraîner des suppressions de postes et avait maintenu en juin ses prévisions pour l’ensemble du groupe inchangées.

Le fabricant des cigarettes Lucky Strike et Dunhill a précisé lundi que la plupart des changements de postes avaient désormais été confirmés avec les salariés, tandis que les consultations restantes se poursuivaient conformément aux exigences réglementaires locales.

(Yamini Kalia, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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