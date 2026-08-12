Basket-ball : Iger et Kushner rachètent les Lakers pour la somme record de 12,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mark Walter a acquis l'année dernière une participation majoritaire dans les Lakers dans le cadre d'une transaction évaluant l'équipe à 10 milliards de dollars

* Iger et Kushner avaient été associés à un projet d'implantation à Las Vegas avant de se tourner vers Los Angeles

* Magic Johnson estime que les liens de longue date qui unissent Iger aux Lakers font de lui un choix idéal pour l'équipe

(Ajout de citations et de détails) par Lisa Richwine et Amy Tennery

Le capital-risqueur Joshua Kushner et l'ancien directeur général de Disney, Bob Iger, s'apprêtent à racheter les Lakers de Los Angeles, dans le cadre d'une transaction évaluée à un montant record de 12,5 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier mercredi.

Le milliardaire Mark Walter avait acquis l'année dernière une participation majoritaire dans cette équipe de la NBA dans le cadre d'une transaction évaluant le club à 10 milliards de dollars, transaction qui n'avait été approuvée par le conseil des gouverneurs qu'en octobre.

L'empire financier de Walter fait l'objet d'une enquête fédérale, selon des informations parues le mois dernier , visant à examiner les liens entre les investissements détenus par ses assureurs et ses filiales. Walter est également propriétaire des Dodgers de Los Angeles, équipe de la Ligue majeure de baseball.

“En tant que fans de longue date de la NBA, nous sommes profondément honorés d’avoir l’opportunité de prendre les rênes des Lakers de Los Angeles, l’une des franchises sportives les plus emblématiques au monde”, ont déclaré Iger et Kushner dans un communiqué.

“Nous avons un immense respect pour le leadership et la vision de Jerry et Jeanie Buss. Notre engagement à long terme est de nous appuyer sur ces fondations, de rivaliser au plus haut niveau et de servir cette équipe extraordinaire, ses fans et la ville de Los Angeles.”

Les deux hommes d’affaires avaient auparavant été associés à un projet de création d’une nouvelle équipe de la NBA à Las Vegas, mais semblent avoir mis fin à cette initiative avec l’annonce de mercredi, qui a stupéfié les fans et les experts du secteur.

L’accord doit encore être approuvé par le conseil des gouverneurs. Il est également en attente d’une vérification préalable menée par Thrive Eternal, une nouvelle stratégie d’investissement lancée par la société de capital-risque de Kushner, Thrive Capital, a indiqué une source.

MAGIC FÉLICITE IGER

“Je tiens à féliciter mon cher ami Bob Iger et Josh Kushner pour leur acquisition des Lakers de Los Angeles!”, a déclaré Earvin “Magic” Johnson, légende des Lakers, sur les réseaux sociaux.

“Fans des Lakers, vous ne pouviez pas rêver de meilleurs propriétaires. Je connais Bob personnellement depuis plus de 40 ans: il a toujours adoré les Lakers et le basket-ball, et il ramènera les titres de champion à Los Angeles.”

En tant que directeur général de Disney, Bob Iger a supervisé la chaîne sportive ESPN et noué des relations avec la NBA, tandis que la société concluait des contrats de diffusion de matchs d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Il a pris sa retraite de Disney en mars.

Iger avait auparavant acquis une participation majoritaire dans le club de NWSL Angel City FC.

Sur le terrain, les Lakers traversent une période de transition après le départ, à l’intersaison, du meilleur marqueur de l’histoire de la ligue, LeBron James, qui a rejoint les 76ers de Philadelphie.

REPERCUSSIONS DE L'AFFAIRE DE LA FIFA

Cet accord intervient quelques semaines seulement après que Joshua Kushner s’est retrouvé au cœur d’un projet controversé d’ par un fonds d’investissement privé impliquant la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial.

La FIFA avait annoncé en juillet son intention de créer une nouvelle filiale commerciale, évaluée à environ 20 milliards de dollars, destinée à regrouper les activités liées à la Coupe du monde et aux autres événements organisés par l’organisation, et de céder des participations minoritaires à des investisseurs extérieurs.

Thrive Eternal devait prendre la tête d’un groupe d’investisseurs. L’opération proposée aurait pu rapporter plus de 4 milliards de dollars à la FIFA, dont le produit devait servir en partie à financer des programmes de développement du football à travers le monde.

La proposition a suscité une réaction négative immédiate de la part des responsables du football européen et d’autres acteurs qui s’opposaient à ce que des investisseurs privés prennent une participation dans les activités commerciales du sport le plus populaire au monde, et menaçait de devenir un test pour le leadership du président de la FIFA, Gianni Infantino.

La FIFA a par la suite renoncé à ce projet suite à ces critiques, tout en indiquant qu’elle continuerait à mener des consultations sur la structure proposée. Le frère de Kushner, Jared, est le gendre du président américain Donald Trump. Jared Kushner n’était pas impliqué dans l’accord proposé.