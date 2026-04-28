Barrick nomme les principaux dirigeants de sa filiale nord-américaine après son introduction en bourse

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Barrick Mining ABX.TO a annoncé mardi que Wessel Hamman occuperait le poste de directeur financier de la nouvelle société qui détiendra ses actifs nord-américains à la suite de son introduction en bourse.

Tim Cribb occupera le poste de directeur des opérations, a ajouté la société.

L'introduction en bourse prévue vise à renforcer l'orientation opérationnelle et la valeur des mines nord-américaines de Barrick, qui ont produit environ 2 millions d'onces d'or attribuables à la société en 2025, tout en conférant à l'activité une autonomie et une flexibilité accrues.

Plus tôt cette année, l'actuel directeur général par intérim de Barrick, Mark Hill, a été nommé directeur général et président de la division nord-américaine.

La nouvelle entité, qui s'appellera North American Barrick, comprendra les sites de Carlin, Cortez et Turquoise Ridge au sein du complexe Nevada Gold Mines, qui est la plus grande région productrice d'or au monde.

Elle inclura également le projet aurifère Fourmile, situé à proximité des Nevada Gold Mines, ainsi que la mine de Pueblo Viejo en République dominicaine.

North American Barrick devrait être cotée principalement à New York, avec une cotation secondaire à Toronto. L'introduction en bourse devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026.