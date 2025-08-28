Barclays vend sa participation dans Entercard à son partenaire Swedbank

Barclays BARC.L a déclaré jeudi qu'elle avait vendu sa participation dans la coentreprise Entercard Group à son partenaire Swedbank AB SWEDa.ST à la valeur comptable, estimée à 2,6 milliards de couronnes (273,2 millions de dollars) au 31 mars.

(1 $ = 9,5157 couronnes suédoises)