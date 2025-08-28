 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Barclays vend sa participation dans Entercard à son partenaire Swedbank
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Barclays BARC.L a déclaré jeudi qu'elle avait vendu sa participation dans la coentreprise Entercard Group à son partenaire Swedbank AB SWEDa.ST à la valeur comptable, estimée à 2,6 milliards de couronnes (273,2 millions de dollars) au 31 mars.

(1 $ = 9,5157 couronnes suédoises)

Valeurs associées

BARCLAYS
371,600 GBX LSE +0,05%
SWEDBANK A ORD
269,900 SEK LSE Intl -0,22%
