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Barclays relève légèrement son objectif sur ADP
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 17:21

Barclays a relevé vendredi son objectif de cours sur ADP de 134 à 135 euros, tout en maintenant sa recommandation "surpondérer" sur le titre.

Dans une étude consacrée aux opérateurs aéroportuaires européens, la banque britannique souligne que l'action ADP intègre une forte décote liée aux incertitudes politiques et réglementaires en France, mais que sa valorisation actuelle sous-estime le potentiel de ses autres actifs.

L'établissement londonien précise notamment que la méthode dite de valorisation par la somme des parties (SOTP) fait ressortir une valeur substantielle bien au-delà des seules activités aéronautiques parisiennes en intégrant les métiers commerciaux (boutiques, restauration), l'immobilier ainsi que les actifs détenus à l'international, qui contribuent de manière significative à la valeur globale du groupe.

Une réaction favorable en Bourse

Barclays en conclut que le cours de Bourse actuel de l'exploitant de plateformes aéroportuaires ne reflète pas à sa juste valeur la diversité de son mix d'activités.

Suite à ces commentaires, l'action ADP s'adjugeait plus de 3,7% à 106,1 euros vendredi après-midi à la Bourse de Paris, profitant également de l'annonce par son comparable allemand Fraport ( 5,9%) d'un retour à la croissance de son trafic passagers en mai à l'aéroport de Francfort.

La valeur bénéficie en outre de l'orientation positive du secteur aérien dans son ensemble, sur fond de repli des prix du pétrole lié aux espoirs d'un accord de paix présenté comme imminent entre les Etats-Unis et l'Iran.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 17:21:00.

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