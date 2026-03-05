Barclays relève l'objectif de cours de Public Storage, voyant une demande stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Barclays a relevé l'objectif de cours du fonds de placement immobilier Public Storage PSA.N à 347 dollars, contre 331 dollars auparavant, et maintient la note à "surpondérer"

** Le nouvel objectif de cours implique une hausse de 11,6% par rapport à la dernière clôture du titre

** Barclays estime que la société est la mieux placée pour capter la demande en raison de sa taille, de ses avantages en matière de données et de ses activités auxiliaires plus vastes, ce qui favorise une croissance plus forte des fonds provenant de l'exploitation de base

** Elle ajoute que l'adoption du self-stockage devrait continuer à augmenter car les jeunes générations le choisissent de plus en plus pour des raisons de commodité et d'accessibilité financière

** Elle s'attend à ce que l'offre et la demande continuent de s'améliorer jusqu'en 2026, mais lentement, car l'offre nouvelle et la faible demande de logements pèsent toujours sur le marché

** L'entreprise comparable Extra Space Storage EXR.N a également vu son objectif de cours relevé à 170 dollars, contre 164 dollars auparavant

** Sept courtiers sur 21 évaluent le titre à "acheter" ou plus, quatorze à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 310 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 19,8% cette année