Barclays prévoit une accélération de la croissance de l'offre de pétrole des Émirats arabes unis après leur sortie de l'OPEP

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La décision des Émirats arabes unis de quitter l'OPEP entraînerait une accélération de la croissance de l'offre pétrolière du pays à mesure qu'il sortira de la crise actuelle, a déclaré Barclays mardi soir. Les Émirats arabes unis, quatrième producteur au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ont annoncé mardi qu'ils quitteraient le groupe le 1er mai.

Cette annonce pourrait rassurer les investisseurs potentiels quant au fait que la reprise économique du pays ne serait pas freinée par les quotas de production de l'OPEP+, a déclaré Barclays dans une note publiée mardi soir.

Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz reste faible “puisque la moyenne mobile sur trois jours, qui comprend environ 3 à 4 navires transportant du pétrole brut et des produits raffinés, y compris du GPL, a baissé d'environ 95 % par rapport à l'année dernière”, a ajouté la banque. Le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL, reste largement fermé, les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran étant toujours au point mort .

Par ailleurs, la banque ANZ a indiqué mercredi dans une note que l'impact à court terme de la sortie des Émirats arabes unis du cartel sur les prix du pétrole serait limité, car ceux-ci restent davantage influencés par la géopolitique, les stocks et la logistique que par les changements institutionnels.

De plus, même si les Émirats arabes unis ne sont désormais plus soumis aux objectifs officiels de l'OPEP+, leur capacité à transformer leur production en approvisionnement exportable reste régie par l'environnement opérationnel autour du goulet d'étranglement critique du Golfe, a déclaré l'ANZ.