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Barclays délaissé après une publication trimestrielle terne
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 10:23

Barclays recule de -3,5% à Londres, délaissé à la suite d'une publication assez terne au titre du 1er trimestre 2026, avec des profits légèrement sous les attentes, sous l'effet notamment de coûts un peu plus élevés qu'anticipé.

Le groupe bancaire britannique a réalisé un bénéfice attribuable de 1,93 MdGBP au titre des 3 premiers mois de l'année, en croissance de 62% par rapport au trimestre précédent, mais manquant de 1% le consensus selon Jefferies.

Conformément aux attentes, ses revenus ont crû de 15% en rythme séquentiel, à 8,16 MdsGBP, une stagnation décevante des revenus d'intérêts nets ayant été compensée par une hausse de 32%, plus forte que prévu, des autres revenus.

Par ailleurs, Barclays a vu ses coûts totaux augmenter de 2% à 4,55 MdsGBP, un niveau dépassant de 2% l'estimation moyenne des analystes, conduisant à un profit avant provisions de 3,62 MdsGBP, un peu sous le consensus selon Jefferies.

Des indicateurs et rachats d'actions plutôt faibles

Le broker note toutefois que l'établissement financier a aussi fait part d'indicateurs de bilan "un peu plus faibles", avec notamment une valeur nette des actifs tangibles (TNAV) de 405 pence par action, manquant de 2% les attentes du marché.

"En conséquence, le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions de 500 MGBP, un montant inférieur à celui de 614 MGBP sur lequel tablait le consensus", ajoute Jefferies, pour qui ces trimestriels ne constituent donc pas un "feu d'artifice".

"Mais avec une action à 6,2 fois notre BPA 2028, et offrant un rendement de distribution d'environ 1,4% cette année-là, cette publication est suffisamment solide", tempère-t-il, maintenant son conseil "achat" et son objectif de cours de 570 pence.

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