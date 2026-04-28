Barclays délaissé après une publication trimestrielle terne
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 10:23
Le groupe bancaire britannique a réalisé un bénéfice attribuable de 1,93 MdGBP au titre des 3 premiers mois de l'année, en croissance de 62% par rapport au trimestre précédent, mais manquant de 1% le consensus selon Jefferies.
Conformément aux attentes, ses revenus ont crû de 15% en rythme séquentiel, à 8,16 MdsGBP, une stagnation décevante des revenus d'intérêts nets ayant été compensée par une hausse de 32%, plus forte que prévu, des autres revenus.
Par ailleurs, Barclays a vu ses coûts totaux augmenter de 2% à 4,55 MdsGBP, un niveau dépassant de 2% l'estimation moyenne des analystes, conduisant à un profit avant provisions de 3,62 MdsGBP, un peu sous le consensus selon Jefferies.
Des indicateurs et rachats d'actions plutôt faibles
Le broker note toutefois que l'établissement financier a aussi fait part d'indicateurs de bilan "un peu plus faibles", avec notamment une valeur nette des actifs tangibles (TNAV) de 405 pence par action, manquant de 2% les attentes du marché.
"En conséquence, le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions de 500 MGBP, un montant inférieur à celui de 614 MGBP sur lequel tablait le consensus", ajoute Jefferies, pour qui ces trimestriels ne constituent donc pas un "feu d'artifice".
"Mais avec une action à 6,2 fois notre BPA 2028, et offrant un rendement de distribution d'environ 1,4% cette année-là, cette publication est suffisamment solide", tempère-t-il, maintenant son conseil "achat" et son objectif de cours de 570 pence.
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