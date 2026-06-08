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Bank of America se renforce au capital d'Hugo Boss
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 18:02

Bank of America s'est renforcée au capital d'Hugo Boss en faisant l'acquisition de nouvelles actions la semaine dernière, peut-on lire dans un avis financier diffusé ce lundi par le spécialiste allemand du prêt-à-porter.

En date du jeudi 4 juin, la banque d'affaires américaine détenait - par le biais de sa filiale Merrill Lynch International - une participation de 11,86% au sein du groupe de Metzingen, à comparer avec 11,23% lors de sa précédente notification.

Dans le détail, la firme new-yorkaise contrôlait 3,31% directement via des actions et 8,55% des droits de vote sous la forme d'instruments financiers.

A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss progressait de 0,6% lundi après-midi à la suite de cette annonce. Le titre perd encore 0,5% depuis le début de l'année.

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