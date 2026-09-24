Bank of America prévoit de recruter davantage d'apprentis

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Bank of America BAC.N a annoncé jeudi son intention d'embaucher 1 000 apprentis supplémentaires au cours des deux prochaines années, renforçant ainsi sa politique de recrutement axée sur les compétences au sein des communautés locales.

* Cet engagement s'ajoute aux plus de 800 apprentis que l'entreprise recrute déjà chaque année dans le cadre de programmes mis en place dans ses secteurs de la banque de détail, des technologies et d'autres domaines d'activité.

* Ces embauches supplémentaires cibleront les travailleurs ne possédant pas de diplôme universitaire de quatre ans.

* Dans le cadre de cette initiative, Bank of America investira 150 millions de dollars sur cinq ans dans des organismes de développement de la main-d’œuvre qui aident les individus à acquérir des compétences professionnelles et à accéder à des opportunités d’emploi, a précisé l’entreprise.

* La banque a également précisé que ce financement soutiendrait des organisations locales, des universités, des établissements d’enseignement supérieur communautaires et des associations à but non lucratif spécialisées dans la formation professionnelle.