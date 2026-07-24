Bank of America augmente de 14% le dividende de ses actions ordinaires

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Bank of America BAC.N a annoncé vendredi avoir augmenté son dividende trimestriel sur les actions ordinaires de 4 cents, soit 14%, pour le porter à 32 cents par action. Son directeur général, Brian Moynihan, a invoqué l'engagement de l'établissement bancaire à restituer l'excédent de capital à ses actionnaires.

Certaines banques ont annoncé une hausse de leurs dividendes , ainsi que de nouveaux programmes de rachat d'actions le mois dernier, après la publication par la Réserve fédérale des résultats de ses tests de résistance ("stress tests").

Bank of America a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre au début du mois , le chaos sur les marchés mondiaux ayant alimenté un volume de transactions record, tandis qu’une vague de fusions-acquisitions a stimulé les activités de banque d’investissement.