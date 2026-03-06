Banijay Group publie ses résultats annuels 2025

Après les annonces récentes de deux opérations majeures de M&A, Banijay Group publie ses résultats 2025 solides, en ligne avec ses objectifs annuels.



Le chiffre d’affaires est en hausse de 3,4% et l’EBITDA ajusté de 8,6%, à taux de change constant et périmètre actuel. La marge d’EBITDA atteint 19,7%, avec un taux de marge s’améliorant de 100 points. La génération de trésorerie reste très élevée avec un taux de conversion du free cash flow ajusté de 81% à fin 2025.



Sur la production et distribution de contenus, malgré un environnement de marché difficile, le Groupe affiche des résultats résilients. Les expériences live continuent de délivrer une performance solide notamment grâce au déploiement réussi de l’expérience Luminiscence et à la bonne performance de Balich Wonder Studio. L’EBITDA ajusté ressort en croissance de 5,7%, à taux de change constant et périmètre actuel, avec une amélioration de marge de 80 points de base. Cette performance est particulièrement remarquable étant donné le calendrier sportif 2025 moins dynamique et la hausse des taxes sur les paris sportifs en France à partir de juillet 2025.



Le levier d’endettement baisse de 0,2 fois, s’élevant à 2,7x à fin 2025 et le dividende proposé pour l’exercice 2025 est de 0,35€/action, représentant 33,4% du résultat net ajusté.



Banijay Group présentera un update stratégique le 26 mars 2026 afin d’actualiser ses prévisions financières moyen-terme.