Bamboo Insurance Services, soutenue par CVC, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Bamboo Insurance Services, soutenue par CVC, a déposé vendredi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, signe d’un regain d’intérêt des assureurs pour entrer en bourse sur un marché en plein essor pour les nouvelles cotations.

Le marché des introductions en bourse dans son ensemble a retrouvé un nouvel élan grâce aux nombreuses introductions attendues au cours de l’année à venir, malgré une accalmie en début d’année due à la volatilité du marché.

Fondée en 2018 et dirigée par John Chu, un vétéran du secteur, Bamboo se concentre sur le marché de l'immobilier résidentiel, en proposant des assurances habitation et des produits connexes.

La société se présente comme une entreprise technologique, mettant en avant son utilisation d’outils d’analyse avancés pour permettre une souscription efficace sur un marché difficile pour les assureurs, en raison d’une fréquence accrue d’incidents imprévisibles liés aux conditions météorologiques.

Bamboo, qui a vu le jour en Californie à une époque où plusieurs feux de forêt avaient poussé les assureurs à réduire leurs activités dans cet État, s’est développée au point de gérer près de 900 millions de dollars de primes.

Si l’entreprise entend rester concentrée sur la Californie, elle se développe également dans d’autres États. Elle s’est implantée au Texas l’année dernière, affirmant avoir enregistré une croissance rentable dans cette région.

White Mountains Insurance, qui était l’un des principaux actionnaires de la société, a cédé une participation majoritaire à CVC l’année dernière, valorisant ainsi l’entreprise à 1,75 milliard de dollars.

Bamboo a déclaré un chiffre d’affaires total de 173 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 124 millions de dollars pour la même période de l’année précédente. Le montant de ses primes gérées a presque doublé, passant de 451 millions de dollars.

La société a l'intention de s'introduire en bourse à la Bourse de New York sous le symbole "BMB". J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de file de l'opération.