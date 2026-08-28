Bamboo Insurance Services dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Bamboo Insurance Services a annoncé vendredi avoir déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Fondée en 2018 et dirigée par John Chu, un vétéran du secteur, Bamboo propose des assurances habitation et des produits connexes sur le marché immobilier résidentiel.

Bamboo, qui a démarré ses activités en Californie à une époque où plusieurs feux de forêt avaient contraint les assureurs à réduire leurs opérations dans cet État, s'est développée au point de gérer près de 900 millions de dollars de primes.

White Mountains Insurance, qui était l'un des principaux actionnaires de la société, a cédé l'année dernière une participation majoritaire à CVC.

La société a l'intention de s'introduire à la Bourse de New York sous le symbole "BMB".

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de file de l'opération.