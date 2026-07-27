Baker Hughes prévoit une baisse des dépenses des producteurs de pétrole et de gaz cette année

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* Baker Hughes prévoit une légère baisse des dépenses annuelles des producteurs mondiaux cette année

* Son segment IET prévoit une baisse de son chiffre d'affaires de 1 % à 2 % en raison des perturbations au Moyen-Orient

* Venture Global a commandé 12 trains de GNL pour son projet d'extension CP2, a déclaré son directeur général, Lorenzo Simonelli

(Des détails supplémentaires sur le contrat de construction des trains de GNL sont fournis aux paragraphes 10 et 11) par Vallari Srivastava et Sumit Saha

Baker Hughes BKR.O a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que les dépenses annuelles mondiales des producteurs de pétrole et de gaz reculent légèrement cette année, la croissance enregistrée en Amérique latine, en Afrique offshore et en Amérique du Nord continentale étant contrebalancée par une baisse des dépenses en Europe et au Moyen-Orient.

Cette année, les marchés de l’énergie ont été secoués par les récurrentes flambées de tension dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a contraint les producteurs à adopter une attitude plus prudente plutôt que d’intensifier leurs activités de forage.

« Les clients continuent de se concentrer sur l’optimisation de la production des actifs existants tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des conditions du marché », a déclaré le directeur général Lorenzo Simonelli lors d’une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats de la société dimanche.

L'action du prestataire de services pétroliers a progressé de plus de 6 %, après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels , les commandes dans le secteur des technologies industrielles et énergétiques ayant doublé d'une année sur l'autre pour atteindre un niveau record de 7,1 milliards de dollars. Baker a toutefois averti que le segment IET devrait subir une baisse de chiffre d'affaires de 1 % à 2 % en raison des perturbations causées par le conflit.

La société prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires du segment IET compris entre 3,17 et 3,47 milliards de dollars, en deçà des attentes des analystes qui s’élèvent à 3,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Même si l’impact global des perturbations au Moyen-Orient devrait rester modéré, nous nous attendons à une certaine augmentation des pressions logistiques et inflationnistes sur nos sites régionaux au cours du troisième trimestre », a déclaré le directeur financier Ahmed Moghal.

Toutefois, M. Moghal a ajouté que l’impact de la guerre en Iran devrait être compensé par la bonne tenue des régions situées en dehors du Moyen-Orient.

En Amérique du Nord, la société prévoit une poursuite de la reprise saisonnière au troisième trimestre, le Brésil et le Mexique étant les moteurs de la croissance en Amérique latine.

Baker Hughes s'appuie également sur des secteurs de croissance résilients, tels que les infrastructures de GNL et la modernisation des réseaux électriques, pour amortir la volatilité des cours du pétrole pour les sous-traitants des champs pétroliers.

Baker Hughes a reçu une commande importante de la part du producteur américain de GNL Venture Global VG.N pour la fabrication de 12 trains de GNL dans le cadre du projet d’extension CP2 de Venture Global, a déclaré M. Simonelli lors de la conférence téléphonique.

Venture Global n’a pas encore pris de décision finale d’investissement concernant la construction de ces 12 trains, qui pourraient produire 11,7 millions de tonnes métriques supplémentaires par an (mtpa), mais a déjà entamé la procédure d’obtention des autorisations. Si ce projet se concrétise, le CP2 pourrait produire près de 47 mtpa de gaz surrefroidi à pleine capacité.

La société a indiqué qu’elle allait encore accroître la capacité de ses turbines à gaz et de ses générateurs, dont la mise en service est prévue d’ici 2029, ce qui devrait générer près de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dans le secteur des systèmes électriques.