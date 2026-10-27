Baker Hughes achève la série des publications de résultats des services pétroliers avec un bénéfice en baisse au troisième trimestre

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Baker Hughes BKR.O a annoncé mardi une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, le conflit prolongé au Moyen-Orient ayant pesé sur la demande de services et d'équipements dans cette région clé pour la production pétrolière.

Le prestataire américain de services pétroliers a enregistré un résultat net de 411 millions de dollars, soit 41 cents par action , pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 609 millions de dollars, soit 61 cents, un an plus tôt.