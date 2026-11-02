Baisse du cours d'Onsemi : le fabricant de puces va acquérir Ferric pour au moins 600 millions de dollars et publie ses résultats du troisième trimestre

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2 novembre - ** L'action du fabricant de puces Onsemi

ON.O recule d'environ 5 % à 66,53 dollars en séance prolongée

** La société s'engage à racheter Ferric pour 600 millions de dollars en espèces, auxquels s'ajouteront jusqu'à 175 millions de dollars si certains objectifs de chiffre d'affaires sont atteints

** Ferric conçoit des convertisseurs de puissance et des régulateurs de tension pour semi-conducteurs, qui contribuent à améliorer l'efficacité des processeurs

** ON indique que l'opération aura un effet relutif sur le chiffre d'affaires et les marges à long terme "à grande échelle", mais ne s'attend pas à un impact financier significatif à court terme

** L'opération sera financée par la trésorerie disponible et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. La société disposait de 4,16 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 2 octobre

** Le fabricant de puces indique que cette opération contribue à relever son objectif de chiffre d’affaires lié aux centres de données pour 2030 de 500 millions de dollars, le portant désormais à plus de 3 milliards de dollars

** ON publie également des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations du marché; son chiffre d’affaires de 1,72 milliard de dollars dépasse les prévisions de 1,70 milliard, tandis que le bénéfice par action ajusté de 90 centimes est supérieur à l’estimation de 88 centimes, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,72 milliard et 1,82 milliard de dollars et un BPA ajusté de 95 cents à 1,07 dollar, ces deux chiffres étant largement supérieurs aux estimations

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 29,5 % depuis le début de l'année