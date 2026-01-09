Baisse des volumes sur les marchés d'Euronext en décembre, mais hausse de l'activité en 2025
Le groupe indique que le volume moyen des transactions quotidiennes a baissé de 14%, à 2,1 millions, par rapport à novembre 2025 (2,4 millions) et de 9% par rapport à décembre 2024 (2,3 millions).
Le mois de décembre avait, certes, été marqué par l'inscription de nouveaux records par plusieurs grands indices européens, mais il s'est aussi caractérisé par une moindre volatilité qu'en novembre, où les inquiétudes sur les valorisations élevées des valeurs liées à l'IA et la politique monétaire de la Fed avaient refait surface.
Sur l'ensemble de l'année 2025, le volume moyen quotidien sur les marchés d'actions cash d'Euronext affiche cependant une progression de 14% à près de 2,7 millions, contre plus de 2,3 millions en 2024.
Sur ses marchés dérivés, le volume moyen quotidien a chuté de 16,6% par rapport à novembre, à 376 869, et baissé de 13,5% d'une année sur l'autre.
Les échanges sur les marchés dérivés accusent ainsi un recul de 7,7% sur l'ensemble de l'année 2025.
