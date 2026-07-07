Baisse des ventes et de la production automobiles au Brésil en juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes et la production automobiles au Brésil ont reculé en juin par rapport au mois précédent, selon les données publiées mardi par l'association des constructeurs automobiles Anfavea.

Selon l'Anfavea, les ventes ont baissé de 0,8% en juin pour s'établir à 272.474 unités, tandis que la production a reculé de 3,0% pour s'établir à 246.015 unités.